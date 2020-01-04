أمينة تنتهي من اتقل تتكيف مع جميل جميل المغازي

تم تصوير الكليب الجديد في منطقة "جيرو لاند" بطريق الإسماعيلية الصحراوي لمدة يومين

انتهت مطربة الأغنية الشعبية أمينة من تصوير كليب جديد لأغنية بعنوان “اتقل تتكيف” مع المخرج جميل المغازي.

وكشف المغازي في تصريحات لـ”المال” أنه قام بتصوير الكليب الجديد في منطقة “جيرو لاند” بطريق الإسماعيلية الصحراوي لمدة يومين.

وأضاف أن الأغنية تحمل موضوعا إنساني مختلفا؛ حيث تتحدث عن المواقف التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان في حياته من الآخرين، والتي تجعله يصاب بخيبة الأمل في أشخاص بأعينهم كان يعتقد أنهم طيبون بالنسبة له.

وتابع أن الكليب يتم حاليا الانتهاء من مراحل المونتاج الخاصة بمشاهده، ليتم طرحه خلال الأيام القادمة للجمهور.