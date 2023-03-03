أمينة تنتهي من أغنية «بتخوني» وتستعد لطرحها للجمهور

تعود المطربة الشعبية أمينة للجمهور بعد غياب بأغنية جديدة بعنوان” بتخوني” ، وتتعاون فيها أمينة مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن والملحن محمد عبد المنعم والموزع الموسيقي محمد عباس .

وستقوم أمينة بتصوير الأغنية الجديدة بطريقة الفيديو كليب الأيام القادمة استعدادا لطرحها للجمهور مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك بعد انقضاء الموسم الدرامي في شهر رمضان الكريم لهذا العام .

يذكر أن آخر أغنية قدمتها كانت “كل سنة وأنت خاين” والتي طرحتها على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى، والأغنية من كلمات حمو الماجيك وألحان محمد الجندى وعازف أورج الأفتار محمد السنى وتوزيع سيد مزيكا.

كما انتهت أمينة من تسجيل أغنية جديدة لـ فيلم ” حمص وحلاوة ” التى تشارك فى بطولته مع مجموعة من الفنانين منهم محمود الليثى وأحمد شيبة وحموبيكا .