«أميك»: 95% ارتفاعًا في مبيعات السيارات الأوروبية بمصر خلال 4 شهور (جراف)

لتصل إلى 14 ألف مركبة

سجلت مبيعات السيارات الأوروبية ارتفاعًا في السوق المحلية بنسبة 95%، لتصل إلى 14 ألف مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 7.2 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

أظهر التقرير الشهري الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدر العلامة الفرنسية “رينو” قمة مبيعات السيارات الأوروبية بعد تمكنها من بيع وتسليم 3973 مركبة في السوق المحلية.

حلت العلامة الإيطالية “فيات” في المرتبة الثانية بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر بعد أن استطاعت بيع وتسليم 3713 مركبة، تبعتها «أوبل» فى المركز الثالث بإجمالى بيع 2258 سيارة.

حافظت العلامة الفرنسية “بيجو” على تمركزها في المرتبة الرابعة بعج أن حققت بيع 1883 سيارة، تبعتها «سيتروين» في المركز الخامس بإجمالي بيع 114 مركبة.

تمركزت «لاند روفر» في المرتبة السابعة بعد تمكنها من بيع وتسليم 319 سيارة، تلتها «ألفا روميو» في المركز الثامن بإجمالى بيع 90 مركبة.

جاءت “جاكور” في المرتبة التاسعة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر مبيعًا في السوق المحلية بإجمالى بيع 54 سيارة خلال الشهور الأربعة الاولى من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، قائمة الماركات الأوروبية الاكثر مبيعًا في قطاع السيارات “الملاكى” في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي: