سجلت مبيعات السيارات فى مصر ارتفاعًا بنسبة %9، لتصل إلى 46 ألفًا و778 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 42 ألفًا و892 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %17، لتسجل 36 ألفًا و589 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 31 ألفًا و233 مركبة.

وتراجعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة %5 إلى 7213 مركبة، مقابل 7614 فى نفس فترة المقارنة.

وانخفضت مبيعات قطاع «الأتوبيسات» بنسبة %17، لتصل إلى 2976 وحدة، مقارنة بنحو 4045 مركبات.

ووفقًا لـ«أميك»، أزاحت «شيفروليه» منافستها «سوزوكى» من صدارة مبيعات السيارات فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها %14 بإجمالى نحو 6559 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

وجاءت «سوزوكى» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %12.9 مسجلة بيع 6057 مركبة، فيما صعدت «نيسان» للمركز الثالث بنسبة %10.4 بواقع 4857 سيارة.

احتدمت المنافسة بين «شيرى» و«تويوتا» على اقتناص المرتبة الرابعة لتحسمها الأولى بفارق بيع 33 سيارة، بعدما تمكنت من تسويق 3945 وحدها، لتستحوذ على حصة سوقية %8.4.

وحلت «تويوتا» فى المرتبة الخامسة مستحوذة على حصة سوقية %8.3، مسجلة بيع 3912 وحدة، أعقبتها «كيا» فى المركز السادس بنسبة %8.1 بإجمالى بيع 3786 سيارة.

وظهرت «فيات» فى المرتبة السابعة، مسجلة حصة سوقية %7.8 محققة بيع 3660 مركبة، تلتها «هيونداى» فى المركز الثامن بنسبة %7.3 بواقع 3420 مركبة.

وتمركزت «بيجو» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية %2.9 بواقع 1341 وحدة، أعقبتها «إم جى» فى المركز العاشر، بنسبة %2.8 مسجلة نحو 1299 مركبة.

واقتنصت العلامة الفرنسية «رينو» المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %2.7، بعدما حققت بيع 1298 سيارة، تلتها «أوبل» فى المركز الثانى عشر بواقع %2.1 و984 سيارة.

توزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو %12.1 على الماركات التجارية الأخرى بإجمالى بيع 5660 سيارة فى السوق المحلية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.