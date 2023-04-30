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«أميك»: 78% تراجعًا في مبيعات السيارات «الملاكي» خلال الربع الأول (جراف)

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لتسجل 12 ألفًا و330 مركبة

«أميك»: 78% تراجعًا في مبيعات السيارات «الملاكي» خلال الربع الأول (جراف)
أحمد عوض

أحمد عوض

7:08 م, الأحد, 30 أبريل 23

سجلت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر تراجعًا بنسبة 78% لتسجل 12 ألفًا و330 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 55 ألفًا و532 مركبة في الفترة ذاتها من العام السابق.

انخفضت مبيعات الطرازات الأوروبية في مصر بنسبة 90.8% لتسجل 1265 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 13 ألفًا و709 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات المركبات الأمريكية المنشأ بنسبة 84.4% لتصل إلى 317 مركبة، مقابل 2033 سيارة.

وتراجعت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 89.6%، لتصل إلى 940 مركبة، مقابل 8 آلاف و996 وحدة.

وانخفضت مبيعات الطرازات الصينية المنشأ بنسبة 65.6%، لتصل إلى 4 آلاف و145 سيارة، مقابل 12 ألفًا و62 مركبة.

وتراجعت مبيعات المركبات اليابانية بنسبة 68.5%، إلى 5 آلاف و663 مركبة، مقارنة بنحو 17 ألفًا و972 سيارة.

ووفقًا لـ«أميك»، لم تتمكن السيارات الهندية من تسجل بيع أية سيارة فى مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى.

أحمد عوض

أحمد عوض

7:08 م, الأحد, 30 أبريل 23