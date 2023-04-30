«أميك»: 78% تراجعًا في مبيعات السيارات «الملاكي» خلال الربع الأول (جراف)

سجلت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر تراجعًا بنسبة 78% لتسجل 12 ألفًا و330 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 55 ألفًا و532 مركبة في الفترة ذاتها من العام السابق.

انخفضت مبيعات الطرازات الأوروبية في مصر بنسبة 90.8% لتسجل 1265 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 13 ألفًا و709 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات المركبات الأمريكية المنشأ بنسبة 84.4% لتصل إلى 317 مركبة، مقابل 2033 سيارة.

وتراجعت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 89.6%، لتصل إلى 940 مركبة، مقابل 8 آلاف و996 وحدة.

وانخفضت مبيعات الطرازات الصينية المنشأ بنسبة 65.6%، لتصل إلى 4 آلاف و145 سيارة، مقابل 12 ألفًا و62 مركبة.

وتراجعت مبيعات المركبات اليابانية بنسبة 68.5%، إلى 5 آلاف و663 مركبة، مقارنة بنحو 17 ألفًا و972 سيارة.

ووفقًا لـ«أميك»، لم تتمكن السيارات الهندية من تسجل بيع أية سيارة فى مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضى.