«أميك»: 74.4% تراجعًا في مبيعات السيارات بالربع الأول

سجلت مبيعات السيارات في مصر تراجعًا بنسبة 74.4% لتصل إلى 18 ألفًا و85 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 70 ألفًا و624 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 78% لتسجل 12 ألفًا و330 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 55 ألفًا و532 مركبة.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 52.8% إلى 2213 مركبة، مقابل 4 آلاف و691 وحدة.

وتراجعت مبيعات «الشاحنات» بنسبة 66% لتصل إلى 3 آلاف و542 وحدة، مقارنة بنحو 10 آلاف و401 مركبة.

ووفقًا لـ«أميك»، تصدرت «نيسان» مبيعات سوق السيارات بعدما استحوذت على حصة سوقية 21% مسجلة نحو 3 آلاف و803 مركبات خلال الربع الأول من العام الحالى.

وجاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 14.8% محققة بيع 2677 مركبة، تلتها «شيري» بنسبة 12.5% بنحو 2255 سيارة.

وحلت «تويوتا» فى المركز الرابع بحصة سوقية 9.5% بإجمالى نحو 1727 مركبة، أعقبتها «BYD» خامسةً بنسبة 6.5% مسجلة بيع 1181 وحدة.

وتمركزت «سوزوكي» فى المرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 6.1% بإجمالى بيع 1100 سيارة، أعقبتها «ميتسوبيشي» سابعة بنسبة 4.2% بواقع 761 مركبة.

وحصدت «كيا» المركز الثامن بحصة سوقية 2.9% مسجلة بيع 528 مركبة، تلتها «رينو» تاسعة بنسبة 2.9% بنحو 516 سيارة.

واقتنصت «إم جي» المرتبة العاشرة بحصة سوقية 2.8% بإجمالى 502 سيارة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الحادى عشر بنسبة 2.4% بنحو 441 مركبة.

وتوزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 14.4% بإجمالى بيع 2594 مركبة على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى سوق السيارات خلال تلك الفترة.