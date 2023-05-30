«أميك»: 73.4% تراجعًا في مبيعات السيارات خلال 4 أشهر (جراف)

سجلت مبيعات السيارات في مصر- تراجعًا – بنسبة 73.4% لتصل إلى 23 ألفًا و191 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقابل 87 ألفًا و232 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 76% لتسجل 16 ألفًا و172 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 68 ألفًا و449 مركبة.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 54% إلى 2652 مركبة، مقابل 5 آلاف و759 وحدة.

وانخفضت مبيعات قطاع «الشاحنات» بنسبة 66% لتصل إلى 4 آلاف و367 وحدة، مقارنة بنحو 13 ألفًا و24 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، تطور مبيعات السيارات في مصر خلال أول 4 أشهر من العام الحالى: