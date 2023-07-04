«أميك»: 70.7% تراجعًا في مبيعات السيارات خلال أول 5 أشهر (جراف)

تراجعت مبيعات السيارات في مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، بنسبة 70.7% لتسجل 30 ألفًا و514 مركبة، مقابل 104 ألفًا و354 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.

وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن انخفاض مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 73% إلى 21 ألفًا و877 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 80 ألفًا و275 مركبة.

وسجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها – تراجعًا- بنسبة 55.5% إلى 3 آلاف و346 مركبة، مقابل 7 آلاف و521 وحدة.

وهبطت مبيعات الشاحنات بنسبة 68% لتصل إلى 5 آلاف و291 وحدة، مقارنة بنحو 16 ألفًا و558 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، تطور مبيعات المركبات في مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالى: