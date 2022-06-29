«أميك»: %7 تراجعاً فى مبيعات السيارات فى مصر

سجلت مبيعات السيارات فى مصر تراجعًا بنسبة %7 لتصل إلى 104 آلاف و354 مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، مقابل 112 ألفًا و204 وحدات فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة %2 لتسجل 80 ألفًا و275 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 81 ألفًا و992 مركبة.

وتراجعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة %19 إلى 16 ألفًا و558 مركبة، مقابل 20 ألفًا و540 شاحنة فى فترة المقارنة.

كما انخفضت مبيعات قطاع الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %22 لتصل إلى 7521 وحدة، مقارنة بنحو 9672 مركبة.

ووفقًا لـ«أميك»، استحوذت «شيفروليه» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات فى مصر، بنسبة بلغت %15 بإجمالى نحو 15.6 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

وجاءت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %12.5 مسجلة بيع 13 ألفًا و64 مركبة، تلتها «نيسان» فى المركز الثالث، بحصة بلغت %10.8 بنحو 11.2 ألف سيارة.

فيما صعدت «تويوتا» للمرتبة الرابعة بحصة سوقية %9.2 بإجمالى نحو 9.5 ألف مركبة، أعقبتها «شيري» فى المركز الخامس، بحصة قدرها %8.7 مسجلة بيع 9.1 ألف وحدة.

وتمركزت «هيونداي» فى المرتبة السادسة مستحوذة على حصة سوقية %6.9 بإجمالى بيع 7.2 ألف سيارة، تلتها «إم جي» فى المركز السابع بحصة قدرها %6.5 محققة بيع 6.8 ألف مركبة.

وظهرت «فيات» فى المرتبة الثامنة بعدما اقتنصت حصة سوقية %5.6 مسجلة بيع 5.8 ألف سيارة خلال تلك الفترة.

وتمركزت «كيا» فى المرتبة التاسعة بحصة سوقية %5.4 بواقع 5.6 ألف وحدة، أعقبتها «بيجو» فى المركز العاشر بحصة قدرها %2.7 مسجلة نحو 2866 مركبة.

وحلت العلامة الفرنسية «رينو» فى المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %2.7 بعدما حققت بيع 2820 سيارة، تلتها «أوبل» فى المركز الثانى عشر بحصة %1.9 بنحو 1951 سيارة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة نحو %12 على الماركات التجارية الأخرى، بإجمالى بيع 12.5 ألف سيارة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

«فيات تيبو» تقود فئة السيدان «المتوسطة»

فيات تيبو

احتفظت «فيات تيبو» بصدارة مبيعات سيارات الركوب المنتمية لفئة الطرازات متوسطة الحجم «Car-C» فى مصر للشهر الخامس على التوالي، بعدما استحوذت على حصة سوقية %22.1 بإجمالى نحو 5456 مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «تويوتا كورولا» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %18 بواقع 4429 سيارة، تلتها «شيرى أريزو 5» ثالثًا بحصة قدرها %11.7 مسجلة بيع 2894 مركبة.

وجاءت «بى واى دى F3» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %7.5 مسجلة بيع 1848 مركبة، أعقبتها «هيونداى إلنترا CN7» خامسًا بحصة بلغت %6.3 بواقع 1557 سيارة.

وحلت «كيا جراند سيراتو» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات سيارات الركوب “المتوسطة Car-C” مسجلة حصة سوقية %6.1 بعدما تمكنت من بيع وتسليم 1501 مركبة، تلتها «رينو ميجان» سابعًا بحصة بلغت %5.5 بنحو 1357 سيارة.

وظهرت «شيفروليه أوبترا» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية %5.1 محققة بيع 1268 سيارة، أعقبتها «إم جى 6» فى المركز التاسع بحصة بلغت %4.9 بنحو 1214 مركبة.

وظهرت «نيسان سنترا» فى المرتبة العاشرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %4.8 محققة بيع 1188 سيارات، تلتها «هيونداى إلنترا HD» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %3.3 بإجمالى نحو 825 وحدة.

وحصدت «فورد فوكاس» المرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية %2.1 بإجمالى بيع 527 مركبة، تلتها «كيا سيراتو» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت %1 بنحو 250 سيارة.

وجاءت «شانجان إيادو» فى المرتبة الرابعة عشرة، مسجلة حصة سوقية %0.7 محققة بيع 164 مركبة، تلتها «هيونداى أكسنت HCI» فى المركز الخامس عشر، بحصة قدرها %0.6 مسجلة نحو 146 سيارة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

بحصة سوقية %36.3

«نيسان» تهيمن على «المجمعة محلياً»

نيسان-صني

هيمنت «نيسان» على مبيعات السيارات المجمعة محليًا، بعدما استحوذت على حصة سوقية %36.3 إذ تمكنت من بيع 8.4 ألف مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حلت «شيري» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية %33.9 مسجلة بيع 7.8 ألف وحدة، تبعتها «بى واى دي» ثالثًا بـ%8 ونحو 1848 مركبة.

وحلت «لادا» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %7.4 مسجلة بيع 1714 مركبة، فيما صعدت «هيونداي» خامسًا بحصة قدرها 6.1%، بإجمالى نحو 1424 سيارة.

وحلت العلامة التجارية «شيفروليه» فى المرتبة السادسة، مسجلة حصة سوقية %5.5 بإجمالى بيع 1268 وحدة، أعقبتها «جيب» سابعًا بحصة بلغت %1.5 بإجمالى بيع 350 سيارة.

واحتلت «تويوتا» المرتبة الثامنة بقائمة مبيعات السيارات المجمعة محليًا، مستحوذة على حصة سوقية %1.4 بعدما تمكنت من بيع 324 مركبة خلال أول 5 أشهر من من العام الحالى.

وفى سياق متصل، رصدت «المال» ترتيب الطرازات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى؛ بعدما احتفظت «نيسان صني» بصدارة مبيعات السيارات المجمعة محليًا للشهر الخامس على التوالى، وتمكنت من بيع وتسليم 7229 مركبة داخل السوق المحلية.

وجاءت «شيرى أريزو 5» فى المرتبة الثانية بإجمالى بيع 2894 وحدة، تلتها «تيجو 3» فى المركز الثالث بنحو 2606 سيارة.

وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 2370 سيارة، تبعتها «بى واى دى F3» خامسًا بواقع 1848 مركبة.

وحافظت «لادا جرانتا» على تمركزها فى المرتبة السادسة بقائمة السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا فى السوق المصرية، بعدما تمكنت من تسويق وتسليم 1714 مركبة، أعقبتها «شيفروليه أوبترا» سابعًا بإجمالى نحو 1268 وحدة.

وظهرت «نيسان سنترا» فى المرتبة الثامنة مسجلة بيع 1188 سيارة، تلتها «هيونداى إلنترا HD» تاسعًا بإجمالى 825 مركبة.

وتمركزت «هيونداى أكسنت RB» فى المرتبة العاشرة بقائمة السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية، مسجلة نحو 599 مركبة، أعقبتها «جيب جراند شيروكي» فى المركز الحادى عشر بواقع 350 وحدة.

وظهرت «تويوتا فورتنشر» فى المرتبة الثانية عشرة بقائمة الطرازات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا قى السوق المصرية، مسجلة نحو 324 مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

يذكر أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا سجلت ارتفاعًا بنسبة %7 لتصل إلى 23 ألفًا و215 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الحالى، مقابل 21 ألفًا و663 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

«بيجو 508» تتصدر «متوسطة الحجم»

بيجو 508

تربعت «بيجو 508» على عرش مبيعات سيارات الركوب السيدان متوسطة الحجم «Car-D» بعدما استحوذت على حصة سوقية %70.2 إذ تمكنت من بيع 476 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، صعدت «شيفروليه ماليبو» للمرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %17.1 بإجمالى بيع 116 مركبة، تلتها «ألفا روميو جوليا» ثالثًا بحصة بلغت %3.4 بنحو 23 سيارة.

وحلت «بريليانس H530» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %2.9 محققة بيع 20 مركبة، أعقبتها «فورد فيوجن» خامسًا بحصة بلغت %2.8 بواقع 19 سيارة.

ووفقًا لـ«أميك»، ظهرت «هوندا أكورد» فى المرتبة السادسة بقائمة سيارات الركوب السيدان المتوسطة الحجم «Car-D» الأكثر مبيعًا فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية %1.8 بإجمالى نحو 12 مركبة، تلتها «تويوتا كامري» سابعًا بحصة قدرها %1.8 مسجلة بيع 12 وحدة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

للشهر الخامس على التوالى.. «كيا سبورتاج» تتربع على عرش الرياضية «SUV»

كيا سبورتاج

تصدرت «كيا سبورتاج» مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» فى مصر للشهر الخامس على التوالى، بعدما استحوذت على حصة سوقية %16.7 بإجمالى 3052 مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %14.3 بعدما تمكنت من بيع 2606 سيارات، فيما صعدت «تيجو7» للمركز الثالث، بحصة بلغت %13 مسجلة نحو 2370 وحدة.

وتراجعت «هيونداى توسان» للمرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها %11.1 مسجلة بيع 2030 سيارة، تلتها «إم جى HS» خامسة بحصة بلغت %7.7 بواقع 1404 وحدات.

وصعدت «نيسان قشقاي» للمرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «SUV-C» فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية %5.8 بإجمالى نحو 1060 مركبة، تلتها «بيجو 3008» سابعًا بحصة %5.5 بنحو 1012 سيارة.

وحافظت «شيرى تيجو 7 برو» على تمركزها فى المرتبة الثامنة، بحصة سوقية %5 بإجمالى نحو 921 سيارة، أعقبتها «ستروين C5 إير كروس» فى المركز التاسع بحصة قدرها %3.1 مسجلة نحو 569 مركبة.

وحلت «بيجو 5008» فى المرتبة العاشرة، بحصة سوقية %2.9 بإجمالى بيع 528 مركبة، أعقبتها «تويوتا راش» فى المركز الحادى عشر، بنسبة %1.8 مسجلة نحو 338 مركبة.

وحصدت «رينو داستر» المرتبة الثانية عشرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %1.8 بإجمالى بيع 332 مركبة، أعقبتها «هافال جولايون» فى المركز الثالث عشر، بحصة بلغت %1.8 بواقع 328 سيارة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %9.4 على الطرازات الأخرى المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» فى مصر خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الحالى.

بنسبة %22.9..«إم جى ZS»تحتفظ بقيادة «الكروس أوفر»

MG ZS 02

احتفظت «إم جى ZS» بصدارة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى مصر للشهر الثالث على التوالى، بعدما استحوذت الحصة السوقية الأكبر من مبيعات تلك الفئة من المركبات على نسبة بلغت %22.9 بإجمالى بيع 1660 مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «هيونداى بايون» فى المرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %15.5 بعدما تمكنت من تسويق 1122 مركبة، تلتها «أوبل موكا» ثالثًا بحصة سوقية %11.8 بنحو 854 سيارة.

وحلت «كيا أكسيد» فى المرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية %11.6 مسجلة بيع 842 سيارة، تلتها «نيسان جوك» خامسًا بحصة بلغت %6 بإجمالى نحو 435 مركبة.

وتمركزت «جيب رينيجيتد» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV-B» مسجلة حصة سوقية %5.8 بإجمالى نحو 422 سيارة، تلتها «ستروين C4» سابعًا بحصة بلغت %5 بواقع 363 مركبة.

واقتنصت «أوبل كروس لاند» المرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.6 بعدما تمكنت من تسويق 336 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت «بيجو 2008» فى المرتبة التاسعة، مسجلة حصة سوقية %4.3 بإجمالى 311 مركبة، تلتها «جيلى كول راي» عاشرًا بحصة قدرها %4.1 بواقع 299 مركبة.

وظهرت «ستروين C3 إير كروس» فى المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %2.8 بعدما حققت بيع 203 مركبات، أعقبتها «شانجان CS15» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %2.6 بنحو 188 سيارة.

وجاءت «هيونداى كريتا» فى المرتبة الثالثة عشرة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر SUV – B» فى مصر، مسجلة حصة سوقية %1.2 ونحو 88 مركبة خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الماضى.