«أميك»: 69.8% تراجعًا في مبيعات السيارات خلال النصف الأول من 2023

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع تراجعت مبيعات السيارات في مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة 69.8% لتسجل 36 ألفًا و845 مركبة، مقابل 122 ألفًا و318 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.

وانخفضت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 71% لتسجل 26 ألفًا و869 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 92 ألفًا و621 مركبة.

وسجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها انخفاضًا بنسبة 56% إلى 3 آلاف و982 مركبة، مقابل 9 آلاف و52 وحدة.

وهبطت مبيعات قطاع «الشاحنات» بنسبة 71% لتصل إلى 5 آلاف و994 وحدة، مقارنة بنحو 20 ألفًا و645 مركبة.