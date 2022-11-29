«أميك»: 69% تراجعًا في مبيعات السيارات «الملاكي» خلال أكتوبر

تراجعت مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر بنسبة 69%، لتسجل 6 آلاف و77 مركبة خلال أكتوبر الماضى، مقابل 19 ألفًا و309 وحدات في الشهر ذاته من العام السابق.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، التى حصلت “المال” على نسخة منه، فإن العلامة اليابانية «نيسان» تصدرت مبيعات سيارات الركوب مستحوذة على حصة سوقية 33% بإجمالى نحو 1998 مركبة.

وحلت «شيري» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 20% مسجلة بيع 1195 مركبة، فيما صعدت «BYD» للمركز الثالث بحصة بلغت 8% بنحو 500 وحدة.

وجاءت «MG» في المرتبة الرابعة بقائمة ماركات السيارات الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 6% بواقع 345 وحدة، أعقبتها «شيفروليه» في المركز الخامس بحصة قدرها 5% بإجمالى نحو 330 مركبة.