«أميك»: 68% تراجعا في مبيعات السيارات خلال أول 7 أشهر من 2023

أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال أول 7 أشهر من العام الحالى، بنسبة 68% لتسجل 43 ألفًا و140 مركبة، مقابل 135 ألفًا و86 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.

وانخفضت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 69% لتسجل 31 ألفًا و801 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 101 ألفًا و514 مركبة.

وسجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها انخفاضًا بنسبة 56% إلى 4 آلاف و548 مركبة، مقابل 10 آلاف و371 وحدة.

وهبطت مبيعات قطاع «الشاحنات» بنسبة 71% لتصل إلى 6 آلاف و791 وحدة، مقارنة بنحو 23 ألفًا و201 مركبة.