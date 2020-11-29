«أميك»: 65.7% نموًا في مبيعات السيارات الأوروبية بمصر خلال 10 أشهر (جراف)

لتصل إلى 42 ألف مركبة

قفزت مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر بنسبة 65.7%، لتصل إلى 42 ألفًا و78 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ25 ألفًا و396 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت العلامة الفرنسية “رينو” مبيعات السيارات الأوروبية فى السوق المحلية، بعد تمكنها من تسويق 14 ألفًا و847 وحدة خلال تلك الفترة.

جاءت “فيات” فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر مبيعات فى قطاع سيارات الركوب “الملاكي”، مسجلة بيع 9 آلاف و723 وحدة، أعقبتها «أوبل» فى المركز الثالث بواقع 6868 سيارة.

وحلَّت “بيجو” فى المرتبة الرابعة، مسجلة بيع 5869 سيارة، تلتها «ستروين» فى المركز الخامس بإجمالى بيع 3912 مركبة.

وتمركزت «لاند روفر» فى المرتبة السابعة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب فى السوق المحلية، بإجمالي 623 سيارة، أعقبتها “ألفا روميو” فى المركز الثامن بإجمالى بيع 212 مركبة.

وظهرت “جاكور” فى المرتبة التاسعة بقائمة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر، بعدما حققت بيع 113 سيارة خلال االفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، قائمة الماركات الأوروبية الاكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب “الملاكى” في مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى: