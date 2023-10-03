«أميك»: 65.5% تراجعًا في مبيعات سوق السيارات خلال أول 8 أشهر من 2023 (جراف)

تراجعت مبيعات السيارات في مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالى، بنسبة 65.5% لتسجل 51 ألفًا و167 مركبة، مقابل 148 ألفًا و461 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، الذى حصلت “الامال” على نسخه منة، فإن مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» شهدت انخفاضًا بنسبة 65% لتصل إلى 38 ألفًا و30 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 110 آلاف و212 مركبة.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 55.7% إلى 5 آلاف و43 مركبة، مقابل 11 ألفًا و395 وحدة.

وانخفضت مبيعات «الشاحنات» بنسبة 70% لتصل إلى 8 آلاف و94 وحدة، مقارنة بنحو 26 ألفًا و854 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات المركبات في مصر خلال أول 8 أشهر من 2022 و2023: