«أميك»: 61.8% تراجعًا في مبيعات السيارات خلال أول 9 أشهر من 2023 (جراف)

أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، بنسبة 61.8% لتصل إلى 61 ألفًا و33 مركبة، مقابل 159 ألفًا و864 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.

وسجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» انخفاضًا بنسبة 61% إلى 45 ألفًا و917 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 117 ألفًا و47 مركبة.

وتراجعت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 56.6% لتسجل 5 آلاف و732 مركبة، مقابل 13 ألفًا و213 وحدة.

وهبطت مبيعات «الشاحنات» بنسبة 68% لتصل إلى 9 آلاف و384 وحدة، مقارنة بنحو 29 ألفًا و604 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، تطور مبيعات السيارات في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى: