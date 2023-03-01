«أميك»: 61.5% تراجعا فى مبيعات الشاحنات خلال يناير (جراف)

تراجعت مبيعات الشاحنات فى مصر بنسبة 61.5% لتسجل 1140 مركبة خلال يناير الماضى، مقابل 2960 وحدة فى الشهر نفسه من عام 2021.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًّا بنسبة 69.2% لتصل إلى 776 مركبة خلال الشهر نفسه، مقارنة بنحو 2520 ركبة فى فترة المقارنة نفسها.

وهبطت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة 17.3% لتسجل 364 مركبة، مقابل 440 شاحنة.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى تطور مبيعات الشاحنات في مصر خلال يناير 2023:

شيفروليه تستحوذ على 54% من مبيعات الشاحنات

استحوذت العلامة التجارية “شيفروليه” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات فى مصر بنسبة بلغت 54% مسجلة نحو 611 مركبة خلال يناير الماضى.

وحلّت “جي إم سي” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات بحصة سوقية 15% بنحو 171 مركبة، تلتها “تويوتا” فى المركز الثالث بنسبة 14% بإجمالى 164 شاحنة.

وجاءت “سوزوكي” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 7% محققة بيع 85 شاحنة، تلتها “ميتسوبيشي” فى المركز الخامس بنسبة 7% بنحو 80 مركبة.

واقتنصت «مرسيدس» المرتبة السادسة بحصة سوقية 2% مسجلة بيع 18 شاحنة، تلتها “فولفو” فى المركز السابع بنسبة 1% بواقع 6 وحدات.

واقتنصت “شاكمان” المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات في مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 1% مسجلة نحو 4 مركبات خلال يناير الماضى.

«شيفروليه» تهيمن 51% من مبيعات شاحنات البيك أب

هيمنت “شيفروليه” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات شاحنات البيك أب فى مصر بنسبة 51% بعدما تمكنت من تسويق 353 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 689 مركبة خلال يناير الماضى.

وجاءت “جي ام سي” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات “البيك أب” فى مصر مستحوذة على حصة سوقية 25% مسجلة بيع 171 مركبة.

وجاءت “تويوتا” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 24% بنحو 164 شاحنة، أعقبتها «جريت وول» فى المركز الرابع بواقع مركبة واحدة فقط.

«شيفروليه الجامبو» تقتنص 45.2% من مبيعات الشاحنات المتوسطة

اقتنصت «شيفروليه – الجامبو» الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم “Light Medium” بنسبة 76.3% مسجلة بيع 258 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 338 وحدة خلال يناير الماضى.

وحلّت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 23.6% مسجلة بيع 80 شاحنة.