«أميك»: 58.5% تراجعا في مبيعات السيارات خلال أول 10 أشهر من 2023

أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات السيارات في مصر، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، بنسبة 58.5% لتسجل 70 ألفًا و10 مركبات، مقابل 168 ألفًا و879 وحدة فى الفترة نفسها من العام السابق.

وانخفضت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 57% لتسجل 52 ألفًا و887 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 123 ألفًا و124 مركبة.

وسجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها انخفاضًا بنسبة 53.9% إلى 6 آلاف و744 مركبة، مقابل 14 ألفًا و615 وحدة.

وهبطت مبيعات قطاع «الشاحنات» بنسبة 67% لتصل إلى 10 آلاف و379 وحدة، مقارنة بنحو 31 ألفًا و140 مركبة.