«أميك»: %5.7 تراجعاً فى مبيعات السيارات خلال 2019

تراجعت مبيعات «الملاكى» بمعدل %13 محققة 127.4 ألف وحدة، مقارنة مع نحو 145.8 ألف.

سجلت مبيعات السيارات فى مصر تراجعًا بنسبة %5.7 لتصل إلى 182 ألفًا و713 وحدة خلال العام الماضى، مقارنة مع نحو193 ألفًا و885 ألف مركبة خلال 2019.

وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات فى مصر «أميك»، عن انخفاض مبيعات المركبات المجمعة محليًا بمعدل %9.4 إلى 85.6 ألف وحدة مقابل94.4 ألف، كما هبطت المستوردة بنسبة %2.3 لتصل إلى 97 ألفًا و107 وحدات مقابل 99 ألفًا و412 مركبة.

وتراجعت مبيعات «الملاكى» بمعدل %13 محققة 127.4 ألف وحدة، مقارنة مع نحو 145.8 ألف.

فى حين قفزت الأتوبيسات بنسبة %27.4 إلى 20.3 ألف وحدة خلال الفترة من يناير وحتى 31 ديسمبر الماضى، مقابل 16 ألف مركبة خلال 2018.

وارتفعت مبيعات الشاحنات بمعدل %9 مسجلة 34.8 ألف مركبة مقارنة مع نحو 31.9 ألف.

وبحسب «أميك» تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا، مستحوذة على %23 من السوق بعد تمكنها من بيع 41.9 ألف وحدة خلال العام الماضى.

وحصدت «نيسان» اليابانية المرتبة الثانية بعد أن اقتنصت حصة قدرها %11.7 مسجلة بيع 21.3 ألف مركبة.

وجاءت العلامة الكورية «هيونداي» فى المرتبة الثالثة بعد أن حصدت %9.7 بإجمالى بيع 18.5 ألف مركبة.

وحلت العلامة التجارية «تويوتا» المرتبة الرابعة بعد أن اقتنصت %9.7 بإجمالى بيع 17.8 ألف وحدة تبعتها «رينو» فى المركز الخامس %8.2 محققة بيع 15 ألف سيارة.

وتمركزت “كيا” الكورية فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع السيارات مستحوذة على حصة قدرها %4.9 بإجمالى 8.9 ألف وحدة.

وظهرت العلامة الفرنسية «بيجو» فى المرتبة السابعة بحصة %4.4 محققة بيع 8 آلاف سيارة، تبعتها «بى واى دي» فى المركز الثامن %3.3 مسجلة 6 آلاف مركبة.

واحتلت «شيرى» الصينية المرتبة التاسعة، مستحوذة على حصة %3.1 بإجمالى بيع 5.5 آلاف مركبة.

وجاءت «فيات» الإيطالية فى المرتبة العاشرة بعد أن اقتنصت حصة قدرها %2.8 محققة 5.1 آلاف وحدة، تبعتها «كينج لونج» فى المركز الحادى عشر %2.6 بواقع4.6 ألف مركبة.

وحصدت العلامة اليابانية «سوزوكى» المرتبة الثانية عشر محققة حصة%2.1 مسجلة بيع 3.8 ألف مركبة سيارة خلال 2019.