«أميك»: 48.8% نموًا في مبيعات السيارات في مصر خلال 7 أشهر (جراف)

سجلت مبيعات السيارات في مصر – نموًا – بنسبة 48.8%، لتصل إلى 161 ألفًا و781 مركبة خلال الشهور السبعة الأولي من العام الحالي، مقارنة بنحو 108 ألفًا و657 وحدة خلال الفترة المقابلة من 2020.

بحسب التقرير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، قفزت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة 59% لتسجل 118 ألفًا و915 وحدة خلال تلك الفترة، مقابل 74 ألفًا و637 مركبة فى نفس فترة المقارنة.

وصعدت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة 54% لتصل إلى 29 ألفًا و184 وحدة، مقارنة بنحو 18 ألفًا 927 شاحنة.

فى المقابل، تراجعت مبيعات قطاع «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة 9.3% لتصل إلى 13 ألفًا و682 وحدة مقابل 15 ألفًا و93 مركبة.

يوضح الجدول التالي؛ تطور مبيعات السيارات في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من 2020 و2021: