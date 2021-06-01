«أميك»: 47.5% نموًا فى مبيعات السيارات خلال 4 شهور

لتصل إلى 91.2 ألف مركبة

سجلت مبيعات السيارات فى مصر نموًا بنسبة %47.5 لتصل إلى 91.2 ألف مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع نحو 61.8 ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من 2020.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، قفزت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة %56 لتسجل 66.7 ألف وحدة خلال تلك الفترة، مقابل 42.8 ألف مركبة فى الفترة المقابلة من 2020.

وصعدت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة %60 لتصل إلى 16.5 ألف وحدة، مقارنة بنحو 10.3 ألف شاحنة، فيما تراجعت مبيعات قطاع «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة %8.7 إلى 7.8 ألف وحدة مقابل 8.6 ألف مركبة.

ووفقًا لـ«أميك»، تصدرت العلامة التجارية «شيفروليه» مبيعات السيارات بمختلف فئاتها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» بعدما استحوذت على حصة سوقية %18.8 بإجمالى بيع 17.1 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %10.3 مسجلة بيع 9.3 ألف مركبة، تبعتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت %9.6 بنحو 8.7 ألف سيارة.

فى المقابل، صعدت «إم جى الصينية» للمرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %9.4 مسجلة بيع 8.6 ألف مركبة، أعقبتها «هيونداى» فى المركز الخامس بحصة %9.3 بواقع 8.5 ألف وحدة.

وحصدت «سوزوكى» المرتبة السادسة بحصة سوقية %6.1 بعدما تمكنت من تسويق 5.5 ألف سيارة ، تلتها «بيجو» فى المركز السابع بحصة بلغت %5.1 محققة بيع 4.6 ألف مركبة.

وجاءت «فيات» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع السيارات مسجلة حصة سوقية %4.6 بإجمالى 4.2 ألف مركبة، تبعتها «كيا» فى المركز التاسع بحصة %4.5 بنحو 4.1 ألف وحدة.

وتمركزت «شيرى الصينية» فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية %4.1 مسجلة بيع 3.7 ألف سيارة، وأعقبتها «رينو» فى المركز الحادى عشر بحصة %2.5 بنحو 2247 وحدة.

وحلت العلامة التجارية «ستروين» فى المرتبة الثانية عشر مسجلة حصة سوقية %2.2 بإجمالى بيع 2018 سيارة، خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية على حصة سوقية %13.4 بإجمالى بيع 12.2 ألف وحدة، من إجمالى مبيعات السيارات فى السوق المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى.