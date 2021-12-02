«أميك»: 42.5% نموًا في مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال 10 أشهر (جراف)

لتصل إلى 48 ألف مركبة

سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا – ارتفاعًا – بنسبة 42.5%، لتصل إلى 48 ألفًا و62 مركبة خلال الشهور العشرة الأولي من العام الحالي، مقارنة بنحو 33 ألفًا و726 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة اليابانية «نيسان» على النصيب الأكبر من مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة بلغت 33% بإجمالي بيع 15 ألفًا و849 مركبة.

وجاءت «شيري الصينية» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 22.3% مسجلة نحو 11 ألفًا و210 سيارة، تبعتها «بي واي دي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 12% بنحو 5 آلاف و760 مركبة.

وحلت «هيونداي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 11.9% مسجلة نحو 5 آلاف و717 مركبة، تبعتها «شيفروليه» في المركز الخامس بحصة بلغت 11% بإجمالى 5 آلاف و274 سيارة.

وحافظت العلامة التجارية «لادا» على تمركزها في المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 5.6% بإجمالي بيع 2700 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز السابع بحصة بلغت 1.8% بإجمالي بيع 881 سيارة.

واحتلت «جيب» المرتبة الثامنة يحصة سوقية 0.7% بعدما تمكنت من بيع 351 مركبة، أعقبتها «كيا» فى المركز التاسع بحصة بلغت 0.7% بنحو 320 سيارة.

يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا خلال أول 10 أشهر من العام الحالى: