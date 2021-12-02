سيــارات

«أميك»: 42.5% نموًا في مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال 10 أشهر (جراف)

لتصل إلى 48 ألف مركبة
أحمد عوض 2:50 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 2:50 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا – ارتفاعًا – بنسبة 42.5%، لتصل إلى 48 ألفًا و62 مركبة خلال الشهور العشرة الأولي من العام الحالي، مقارنة بنحو 33 ألفًا و726 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة اليابانية «نيسان» على النصيب الأكبر من مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة بلغت 33% بإجمالي بيع 15 ألفًا و849 مركبة.

اقرأ أيضا  سعر ومواصفات «كيا جراند سيراتو» موديل 2022

وجاءت «شيري الصينية» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 22.3% مسجلة نحو 11 ألفًا و210 سيارة، تبعتها «بي واي دي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 12% بنحو 5 آلاف و760 مركبة.

وحلت «هيونداي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 11.9% مسجلة نحو 5 آلاف و717 مركبة، تبعتها «شيفروليه» في المركز الخامس بحصة بلغت 11% بإجمالى 5 آلاف و274 سيارة.

اقرأ أيضا  «أميك» : 32% نموا في مبيعات السيارات خلال 10 أشهر

وحافظت العلامة التجارية «لادا» على تمركزها في المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 5.6% بإجمالي بيع 2700 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز السابع بحصة بلغت 1.8% بإجمالي بيع 881 سيارة.

واحتلت «جيب» المرتبة الثامنة يحصة سوقية 0.7% بعدما تمكنت من بيع 351 مركبة، أعقبتها «كيا» فى المركز التاسع بحصة بلغت 0.7% بنحو 320 سيارة.

اقرأ أيضا  رغم الزيادات الرسمية.. «الأوفر برايس» يقفز على سيارات «شيفروليه أوبترا» إلى 25 ألف جنيه

يوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا خلال أول 10 أشهر من العام الحالى:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

بنسبة 0.6%.. تراجع طفيف في مبيعات السيارات «الملاكي» خلال أكتوبر

أحمد عوض 1:20 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

«شيفروليه» تستحوذ على 18.4% من مبيعات سوق السيارات خلال 10 أشهر (جراف)

أحمد عوض 12:38 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

«أميك» : 32% نموا في مبيعات السيارات خلال 10 أشهر

أحمد عوض 11:47 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21

اجتماع مرتقب بين «حماية المستهلك» و«شعبة السيارات» لمناقشة سياسات البيع

أحمد عوض 6:15 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21

«تجار السيارات»:الوكلاء أوقفوا الحجز على %90 من الطرازات

أحمد شوقي 6:08 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21

شركة موبايلات صينية تنتج سيارات كهربائية لأول مرة

خالد بدر الدين 9:03 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21