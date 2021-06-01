«أميك» : 42% نموًّا في مبيعات السيارات المجمعة محليًّا خلال 4 شهور (جراف)

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، نمو مبيعات السيارات المجمعة محليًّا بنسبة 42% لتصل إلى 17 ألفًا و324 مركبة، خلال الشهور الأربعة الأولي من العام الحالي، مقارنة بنحو 12 ألفًا و164 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

رصدت “المال” قائمة السيارات المنتجة محليًّا الأكثر مبيعًا، خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى؛ حيث تصدرت «نيسان صني» قائمة مبيعات السيارات المجمعة محليًّا بإجمالي 5011 مركبة.

وجاءت «بي واي دي F3» فى المرتبة الثانية، بعدما تمكنت من تسويق 2013 وحدة، تبعتها «شيفروليه أوبترا» فى المركز الثالث بنحو 1872 سيارة.

حصدت «شيري تيجو 7» المرتبة الرابعة مسجلة نحو 1496 سيارة، تبعتها «هيونداي إلنترا HD» فى المركز الخامس بواقع 1331 مركبة.

وحلّت «شيري أريزو 5» فى المرتبة السادسة بقائمة السيارات المجمعة محليًّا الأكثر مبيعًا في السوق المصرية بعدما تمكنت من تسويق 1243 مركبة، تبعتها «هيونداي أكسنت RB» فى المركز السابع بإجمالي بيع 1169 وحدة.

تمركزت «لادا جرانتا» في المرتبة الثامنة مسجلة نحو 946 سيارة، تلتها «نيسان سنترا» فى المركز التاسع بواقع 945 مركبة.

احتلت «شيري تيجو» المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات السيارات المجمعة محليًا في مصر، مسجلة نحو 853 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا في مصر خلال 4 شهور: