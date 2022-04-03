«أميك»: 4.6% ارتفاعًا في مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال يناير وفبراير (جراف)

سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا – ارتفاعًا – بنسبة 4.6% لتصل إلى 9 آلاف و673 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 9 آلاف و245 سيارة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، اعتلت «نيسان صني» صدارة مبيعات السيارات المجمعة محليًا بعدما استحوذت على حصة سوقية 35.6% بإجمالى بيع 3444 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وجاءت «شيري» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 35.2% مسجلة بيع 3403 وحدة، تبعتها «بي واي دي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 8.7% بنحو 845 مركبة.

وحلت «هيونداي» و«لادا» فى المرتبة الرابعة والخامسة بعدما تمكنتا من تسجيل حصة سوقية 6.9% بإجمالى بيع 671 مركبة – لكل منهما -.

وتمركزت العلامة التجارية «شيفروليه» في المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 3.8% بإجمالي بيع 369 سيارة، أعقبتها «جيب» فى المركز السابع بحصة بلغت 1.8% بإجمالي بيع 174 سيارة.

واحتلت «تويوتا» المرتبة الثامنة يحصة سوقية 1% بعدما تمكنت من بيع 96 مركبة خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين: