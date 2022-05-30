«أميك»: 4.3% تراجعًا في مبيعات السيارات خلال 4 أشهر (جراف)

سجلت مبيعات السيارات في مصر- تراجعًا – بنسبة 4.3% لتصل إلى 87 ألفًا و232 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، مقابل 91 ألفًا و218 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 3% لتسجل 68 ألفًا و449 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 66 ألفًا و 757 مركبة.

فيما تراجعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة 21% إلى 13 ألفًا و24 مركبة، مقابل 16 ألفًا و585 شاحنة في نفس فترة المقارنة.

وانخفضت مبيعات قطاع «الأتوبيسات» بنسبة 26.9% لتصل إلى 5759 وحدة، مقارنة بنحو 7876 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات في مصر خلال أول 4 أشهر من 2021/2022