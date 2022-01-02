سيــارات

«أميك» : 35% ارتفاعًا في مبيعات السيارات المجمعة محليًّا خلال 11 شهرًا (جراف)

لتصل إلى 52.7 ألف مركبة
أحمد عوض 6:43 م, الأحد, 2 يناير 22 6:43 م, الأحد, 2 يناير 22

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سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا – ارتفاعًا – بنسبة 35%، لتصل إلى 52 ألفًا و792 مركبة خلال الشهور العشرة الأولي من العام الحالي، مقارنة بنحو 39 ألفًا و104 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة اليابانية «نيسان» على النصيب الأكبر من مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة بلغت 33.5% بإجمالي بيع 17 ألفًا و663 مركبة.

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وجاءت «شيري الصينية» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 24.4% مسجلة نحو 12 ألفًا و899 سيارة، تبعتها «بي واي دي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 11.7% بنحو 6 آلاف و200 مركبة.

وحلت «هيونداي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 11.2% مسجلة نحو 5 آلاف و938 مركبة، تبعتها «شيفروليه» في المركز الخامس بحصة بلغت 10.2% بإجمالى 5 آلاف و378 سيارة.

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وحافظت العلامة التجارية «لادا» على تمركزها في المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 5.5% بإجمالي بيع 2903 سيارة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز السابع بحصة بلغت 1.9% بإجمالي بيع 1015 سيارة.

واحتلت «جيب» المرتبة الثامنة يحصة سوقية 0.8% بعدما تمكنت من بيع 446 مركبة، أعقبتها «كيا» فى المركز التاسع بحصة بلغت 0.7% بنحو 350 سيارة.

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ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات المجمعة محليًا خلال الـ 11 أشهر الأولى من العام الحالى:

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بقلم أحمد عوض

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