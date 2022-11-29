«أميك»: 28% تراجعًا في مبيعات السيارات خلال 10 أشهر

تراجعت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 28% لتصل إلى 168.8 ألف مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، مقابل 234.9 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»،

وانخفضت مبيعات السيارات «الملاكي» بنسبة 29% لتسجل 123.1 ألف وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 173.1 ألف مركبة.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 27.2% إلى 14.6 ألف مركبة، مقابل 20ألفًا و62 شاحنة في نفس فترة المقارنة.

كما تراجعت مبيعات قطاع «الشاحنات» بنسبة 25% لتصل إلى 31.1 ألف وحدة، مقارنة بنحو 41.6 ألف مركبة.