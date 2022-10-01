«أميك» : 27% تراجعا في مبيعات الأتوبيسات خلال 8 أشهر (جراف)

أظهر التقرير، الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها في مصر بنسبة 27%، لتصل إلى 11 ألفًا و395 مركبة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل 15 ألفًا و629 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًّا بنسبة 14.6%، لتسجل 7553 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 8843 مركبة في فترة المقارنة نفسها.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 43.4%، لتصل إلى 3842 مركبة، مقابل 6786 وحدة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي تطور مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من عامي 2022/2021:

«شيفروليه» تتربع على عرش مبيعات الأتوبيسات في مصر

تربعت العلامة التجارية «شيفروليه» على عرش مبيعات الأتوبيسات فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 26.7% بإجمالي بيع 3040 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وحلّت «سوزوكي» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 25%، محققة بيع 2854 وحدة، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت 20.1% بنحو 2286 مركبة.

وجاءت «كينج لونج» فى المرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية 11.9% بنحو 1360 أتوبيس، أعقبتها «جولدن دراجون» في المركز الخامس بحصة بلغت 6.3% بواقع 720 وحدة.

في حين صعدت «جوى لونج» للمرتبة السادسة بحصة سوقية قدرها 2.1% محققة بيع 241 مركبة، فيما صعدت «هيونداي» للمركز السابع بحصة سوقية 1.8% مسجلة نحو 208 أتوبيسات.

وتراجعت «فوتون» للمرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات مسجلة حصة سوقية 1.8% مسجلة نحو 206 مركبات خلال تلك الفترة.

واحتلت «مرسيدس mcv» في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 1.5% بإجمالي بيع 169 مركبة، فيما صعدت «ميتسوبيشي» للمركز العاشر بحصة بلغت 1.4% بواقع 154 أتوبيسًا.

وحافظت «بريليانس» على تمركزها في المرتبة الحادية عشر بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.6% بإجمالى بيع 70 مركبة، تبعتها «فورد» في المركز الثاني عشر بحصة بلغت 0.3% مسجلة نحو 37 أتوبيسًا، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي حصص ماركات الأتوبيسات الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى:

«كينج لونج» تقود مبيعات «الميكروباص» في مصر

قادت العلامة الصينية «كينج لونج» مبيعات الميكروباص فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات القطاع، بنسبة بلغت 37% مسجلة نحو 1360 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وحلّت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 27% بإجمالي بيع 973 مركبة، تبعتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت 20% بواقع 720 وحدة.

في حين صعدت «جوى لونج» للمرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية 7% بإجمالي بيع 241 مركبة، تبعتها «فوتون» فى المركز الخامس بحصة بلغت 5.6% بنحو 204 مركبات.

وتمركزت «بريليانس» في المرتبة السادسة مسجلة حصة سوقية 2% بإجمالي 70 مركبة، من إجمالى مبيعات القطاع.

فيما استحوذت العلامات التجارية الأخري على حصة سوقية 1.4%، من إجمالى مبيعات مركبات النقل الجماعي “الميكروباص” فى مصر، التى بلغت 3636 وحدة خلال تلك الفترة.

«سوزوكي» تهيمن على مبيعات «الميني فان» في مصر

هيمنت العلامة التجارية «سوزوكي» على مبيعات السيارات «الميني فان» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 57% بإجمالى بيع 2854 مركبة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات «الميني فان» مسجلة حصة سوقية 43% بإجمالي 2117 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الميني فان» في مصر خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى: