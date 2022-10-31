«أميك»: 23.2% تراجعا في مبيعات السيارات خلال 9 أشهر

سجلت مبيعات السيارات في مصر تراجعا بنسبة 23.5% لتصل إلى 159.8 ألف مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل 208.9 ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة 24% إلى 117 ألفا و47 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 153 و867 وحدة فى فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة 21% إلى 29.6 ألف مركبة مقارنة بنحو 37.5 ألف وحدة.

كما انخفضت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 24.9% إلى 13.2 ألف وحدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل 17.5 ألف مركبة في الفرة ذاتها من العام السابق.