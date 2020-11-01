«أميك»: 21.5% نموًا فى مبيعات السيارات خلال 9 شهور (جراف)

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، نمو مبيعات السيارات بمختلف أنواعها “الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات” فى السوق المحلية بنسبة 21.5%، لتصل إلى 152 ألفًا و332 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 125 ألفًا و306 مركبة خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.

وسجلت مبيعات السيارات المستوردة ارتفاعًا بنسبة 42.7%، لتصل إلى 89 ألفًا و85 وحدة خلال تلك الفترة، مقابل 62 ألفًا و435 مركبة فى نفس فترة المقارنة.

وارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليًا بنسبة 0.6%، إلى 63 ألفًا و247 وحدة، مقابل 62 ألفًا و871 سيارة فى الفترة نفسها من العام الماضى.

ووفقًا لـ«أميك» قفزت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بنسبة 23% إلى 107.6 ألف وحدة خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، مقارنة بـ 87.2 ألفً مركبة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وصعدت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 38.9% لتسجل 19.2 ألف وحدة خلال الفترة المذكورة، مقابل 13 ألف و842 مركبة فى نفس فترة المقارنة.

كما سجلت مبيعات الشاحنات نموًا بنسبة 5% لتصل إلى 25.4 ألف مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ 24.1 ألف وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات قطاع السيارات خلال أول 9 أشهر من العام الحالى: