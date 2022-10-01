«أميك»: 20.3% تراجعًا في مبيعات السيارات خلال 8 أشهر (جراف)

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع مبيعات السيارات في مصر بنسبة 20.3%، لتصل إلى 148 ألفًا و461 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، مقابل 186 ألفًا و276 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 20% لتسجل 110 ألفًا و212 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 137 ألفًا و223 مركبة في نفس فترة المقارنة.

وتراجعت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 27% لصتل إلى 11 ألفًا و 395 مركبة، مقابل 15 ألفًا و629 شاحنة في نفس فترة المقارنة.

ووفقًا لـ«أميك»، هبطت مبيعات قطاع «الشاحنات» بنسبة 20%، لتصل إلى 26 ألفًا و854 وحدة، مقارنة بنحو 33 ألفًا و424 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات في مصر خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى: