«أميك»: 2.4% مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال 7 شهور (جراف)

أظهرت البيانات المعلنة عن مجلس سوق السيارات “أميك“، تراجع مبيعات السيارات الكورية في السوق المحلية بنسبة 2.4% لتصل إلى 12 ألف و506 مركبة، خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالى، مقارنة بـ12 ألف و813 مركبة، خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب «أميك»، انخفضت مبيعات العلامة التجارية “هيونداي” بنسبة 15.5% لتسجل 7 آلاف و968 مركبة، خلال تلك الفترة، مقابل 9 آلاف و440 وحدة في الفترة نفسها من العام السابق.

في المقابل قفزت «كيا الكورية» بنسبة 34.5% لتصل إلى 4538 مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 3373 وحدة الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلى التالي تطور مبيعات العلامات الكورية فى قطاع سيارات الركوب ذات المنشأ الكوري خلال الفترة من يناير حتى يوليو من 2019 و2020:

«كيا سبورتاج» تتصدر مبيعات السيارات الكورية في مصر

تصدرت «كيا سبورتاج» مبيعات السيارات الكورية في مصر، بعد تمكنها من تسويق 3141 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي.

وحلت «هيونداي توسان» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات السيارات الكورية المنشأ مسجلة بيع 3000 مركبة، أعقبتها هيونداي «إلنترا HD» في المركز الثالث بواقع 2477 مركبة.

وحصدت «هيونداي إلنترا AD» المرتبة الرابعة بعد أن تمكنت من بيع 1786 وحدة خلال تلك الفترة، تلتها «كيا جراند سيراتو» في المركز الخامس التى حققت بيع 1048 مركبة.

وظهرت «هيونداي أكسنت HCI» المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الكورية في السوق المحلية، بواقع 551 مركبة، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وحل طراز «هيونداي كريتا» في المرتبة السابعة بعدما أن حقق بيع 150 مركبة في السوق المحلية، أعقبتها «كيا ريو» في المركز الثامن بعد توقف مبيعاتها عند مستوى 117 وحدة.

واحتلت «كيا سورينتو» فى المرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر، بعدما أن استطاعت بيع 112 مركبات، ثم جاءت «كيا بيجاس» في المركز العاشر بإجمالي بيع 101 مركبة، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي قائمة السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى: