«أميك»: 19.7% انخفاضا في مبيعات الشاحنات بمصر خلال 8 أشهر (جراف)

سجلت مبيعات الشاحنات في مصر – انخفاضًا – بنسبة 19.7%، لتصل إلى 26 ألفًا و854 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقابل 33 ألفًا و424 شاحنة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»

وتراجعت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًا بنسبة 20.4%، لتسجل 23.5 ألف مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 29.6 ألف مركبة في نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة 13.6%، لتصل إلى 3.2 ألف مركبة، مقابل 3.7 ألف شاحنة.

شيفروليه تعتلى قمة مبيعات قطاع شاحنات

اعتلت العلامة التجارية “شيفروليه” قمة مبيعات «الشاحنات» في مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من نتائج أعمال القطاع بنسبة بلغت 74.4% مسجلة نحو 19.9 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وجاءت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الشاحنات” مسحلة حصة سوقية 7.3% بإجمالى بيع 1961 مركبات، تلتها “تويوتا” فى المركز الثالث بحصة بلغت 6.5% بنحو 1748 شاحنة.

وحلت العلامة التجارية “سوزوكي” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 4.8% مسجلة نحو 1294 شاحنة، تلتها “ميتسوبيشي” فى المركز الخامس بحصة بلغت 2.6% بإجمالي بيع 696 مركبة.

وحصدت «فيات» المرتبة السادسة مسحلة حصة سوقية 1.3% بإجمالي بيع 349 شاحنة، تبعتها “مرسيدس MCV” فى المركز السابع بحصة بلغت 1% بواقع 270 وحدة.

فى حين صعدت “جي ام سي” للمرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الشاحنات” مسجلة حصة سوقية 0.5% بنحو 145 مركبات.

وتراجعت العلامة السويدية “فولفو” للمرتبة التاسعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 0.5% بإجمالي بيع 124 شاحنة، تلتها “جرت وول” للمركز العاشرة بحصة بلغت 0.4% مسجلة نحو 109 مركبات.

واحتلت «رينو» المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات في مصر مستحوذة على حصة سوقية 0.4% بإجمالى بيع 97 مركبة، تلتها «هيونداي» في المركز الحادي عشر بحصة قدرها 0.2% مسجلة بيع 49 شاحنة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

بنسبة 78.7%.. «شيفروليه الدبابة» تهيمن على مبيعات الشاحنات «البيك أب» في مر

هيمنت العلامة التجارية “شيفروليه – الدبابة” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات شاحنات البيك أب «Pickup»، بنسبة بلغت 78.7% بإجمالى نحو 15 ألفًا و217 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 19 ألفا و326 وحدات، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

وحلت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع شاحنات “البيك أب” مسجلة حصة سوقية 10.1% محققة بيع 1961 مركبات خلال تلك الفترة.

وجاءت العلامة التجارية “تويوتا” المرتبة الثالثة بحصة سوقية 9% بنحو 1748 شاحنة، أعقبتها «ميتسوبيشي» فى المركز الرابع بحصة بلغت 0.8% بإجمالي بيع 150 شاحنة.

وتمركزت العلامة الصينية «جي ام سي» فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات “البيك أب” مسجلة حصة سوقية 0.8% بإجمالى 141 مركبة، تلتها «جريت وول» في المركز السادس بحصة قدرها 0.6% بواقع 109 شاحنات.

«شيفروليه الجامبو» تسيطر على مبيعات الشاحنات المتوسطة

سيطرت العلامة التجارية «شيفروليه» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة خفيفة الحجم “Light Medium” بنسبة بلغت 88.4% بعدما تمكنت من بيع 4292 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 4855 وحدة خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضى.

وجاءت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 10.9% مسجلة نحو 528 شاحنة، تبعتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 0.7% مسجلة نحو 35 مركبة خلال تلك الفترة.