«أميك»: 18.9% تراجعًا في مبيعات الشاحنات خلال النصف الأول (جراف)

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن تراجع مبيعات الشاحنات فى مصر بنسبة 18.9%، لتصل إلى 20 ألفًا و645 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 25 ألفًا و459 شاحنة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وانخفضت المبيعات الاجمالية للشاحنات المجمعة محليًا بنسبة 21.4% إلى 18 ألفًا و326 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 23 ألفًا و311 مركبة في نفس فترة المقارنة.

فى المقابل، ارتفعت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة 8% لتسجل نحو 2319 مركبة، مقابل 2148 شاحنة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات الشاحنات في مصر خلال النصف الأول من عامي 2022/2021:

شيفروليه تتصدر مبيعات قطاع الشاحنات في مصر

تصدرت العلامة التجارية “شيفروليه” مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع بنسبة بلغت 73.9% بإجمالى نحو 12 ألفًا و60 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

وحلت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع “الشاحنات” مسجلة حصة سوقية 7.1% محققة بيع 1306 مركبات، أعقبتها “تويوتا” فى المركز الثالث بحصة قدرها 5.7% بواقع 993 شاحنة.

وجاءت “سوزوكي” فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 5.5% مسجلة بيع 968 شاحنة، تلتها “ميتسوبيشي” فى المركز الخامس بحصة بلغت 2.6% بنحو 346 مركبة.

واقتنصت “فيات” المرتبة السادسة بعدما اقتنصت حصة سوقية 1.7% بإجمالي بيع 284 شاحنة، أعقبتها “مرسيدس MCV” فى المركز السابع بحصة قدرها 1.1% بواقع 180 وحدة.

وتمركزت العلامة الصينية “جريت وول” فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا الشاحنات فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.5% محققة بيع 108 مركبات.

واحتلت “فولفو” في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 0.5% مسجلة نحو 97 شاحنة، تبعتها “رينو” فى المركز العاشر بحصة 0.5% بواقع 83 مركبة.

وظهرت “جي ام سي” المرتبة العاشرة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات في مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية 0.5% مسجلة نحو 81 مركبة، تلتها “هيونداي” في المركز الحادي عشر بحصة قدرها 0.2% محققة بيع 27 شاحنة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص ماركات الشاحنات الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى:

«شيفروليه الدبابة» تستحوذ على 78.7% من مبيعات «البيك أب»

استحوذت العلامة التجارية “شيفروليه – الدبابة” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات شاحنات البيك أب «Pickup» بنسبة بلغت 78.7%، مسجلة نحو 11 ألفًا و164 مركبات خلال النصف الأول من العام الحالى.

وحلت “نيسان” فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات “البيك أب” مستحوذة على حصة سوقية 10.4% بإجمالى بيع 1473 مركبات، خلال تلك الفترة.

وظهرت “تويوتا” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 8% محققة بيع 1187 شاحنة، فيما صعدت “ميتسوبيشي” فى المركز الرابع بحصة قدرها 1% مسجلة نحو 150 شاحنة.

وحصدت العلامة الصينية «جريت وول» المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات “البيك أب”، بعدما اقتنصت حصة سوقية 0.7% بإجمالى 108 مركبات خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

بنسبة 90.3%.. «شيفروليه الجامبو» تهيمن مبيعات الشاحنات المتوسطة

هيمنت العلامة التجارية «شيفروليه» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم “Light Medium” بنسبة بلغت 90.3% بعدما تمكنت من بيع 3750 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 4152 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

وحلت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 9.2% مسجلة نحو 381 شاحنة، تلتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة قدرها 0.4% محققة بيع 18 مركبة، خلال تلك الفترة.