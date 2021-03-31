«أميك»: 18.4% نموًا في مبيعات السيارات بمصر خلال يناير وفبراير (جراف)

لتصل إلى 42.8 ألف مركبة

أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، نمو مبيعات السيارات في مصر بنسبة 18.4%، لتصل إلى 42 ألفًا و892 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 36 ألفًا و210 وحدات خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب «أميك»، سجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» – ارتفاعًا – بنسبة 23% إلى 31.2 وحدة خلال تلك الفترة، مقابل 25.3 ألف مركبة فى نفس فترة المقارنة.

وارتفعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة 34% لتصل إلى 7.6 ألف وحدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنحو 5.6 ألف شاحنة، فى الفترة المقابلة من 2020.

فى المقابل، تراجت مبيعات قطاع الأتوبيسات بنسبة 21.7% إلى 4 آلاف و45 مركبة خلال الفترة المذكورة، مقابل 5 آلاف 167 وحدة في نفس فترة المقارنة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات قطاع السيارات في مصر خلال شهري يناير وفبراير من عامي 2020 و2021: