أميك: 17 طرازًا تعانى من توقف مبيعاتها

شريف عيسىقال تقرير إحصائى صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «إميك»، إن 17 طرازًا اختفت من السوق المحلية، وتوقفت مبيعاتها نهائيًا.وأشار مسئولو شركات السيارات، إلى أن اختفاء وتوقف مبيعات تلك الطرازات، ناجم عن ارتفاع أسعارها، ما دفع الوكيل لوقف استيرادها لخروجها عن دائرة المنافسة، بعد إ

شريف عيسى

قال تقرير إحصائى صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «إميك»، إن 17 طرازًا اختفت من السوق المحلية، وتوقفت مبيعاتها نهائيًا.

وأشار مسئولو شركات السيارات، إلى أن اختفاء وتوقف مبيعات تلك الطرازات، ناجم عن ارتفاع أسعارها، ما دفع الوكيل لوقف استيرادها لخروجها عن دائرة المنافسة، بعد إجراءات تحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر الماضى.

وتوقعوا أن تشهد السوق الفترة المقبلة استمرار تخارج الطرازات من السوق، أو لجوء الوكيل للتجميع لاستمرار الطراز فى السوق بأسعار منافسة.

قال خالد جيوشى، نائب رئيس مجلس إدارة جيوشى موتورز، وكيل فاو فى مصر، إن الأشهر الماضية شهدت العديد من التحديات، التى دفعت العديد من الطرازات للخروج من المنافسة، بعد ارتفاع أسعارها، وفقدانها لشريحة الدخول التى تستهدفها بعد إجراءات تحرير العملة، وارتفاع أسعار الصرف.

وأوضح أن قطاع السيارات تجاوز خلال الفترة الأخيرة تحديات توفير العملة، وفتح الاعتمادات، وقيود الاستيراد، والارتفاع المستمر للأسعار، متوقعاً أن تشهد السوق نهاية العام الجارى، بداية استعادة رواجه للوصول لمعدلات المبيعات، التى سبق وتمكن من الوصول إليها الأعوام الماضية.

وبين أن سياسة الدولة الحالية تعتمد على تقليل الاستيراد، ما يجعل دراسة جدوى التجميع المحلى لبعض الطرازات أمر ضرورى لضمان استمرار تواجد العلامة التجارية، فى أكبر قدر ممكن من طرازاتها بأسعار منافسة، تتلائم مع فئات الدخول التى تستهدفها.

وتابع أنه مع استحواذ جيوشى موتورز على وكالة فاو الصينية، بحثت سبل ودراسة جدوى تجميع العلامة التجارية فى مصر، بهدف تلبية احتياجات السوق، كاشفاً عن بدء تجميع أتوبيس فئة «8 راكب» بحلول العام المقبل.

ومن جانبه، قال محمد فرج، رئيس مجلس إدارة IFG، الوكيل الحصرى لعدد من العلامات الصينية مثل زوتى، إن أزمة أسعار الصرف وصعوبة فتح الاعتمادات التى واجهت السوق على مدار العام ونصف الماضى، دفعت العديد من الطرازات للاختفاء من السوق.

وتوقع أن تشهد سوق السيارات خلال الفترة المقبلة مع استمرار تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، واستمرار الموجة التضخمية، خروج ما يقرب من 30 طرازاً، لعدم قدرتها على المنافسة سعرياً.

وأشار إلى أن السبيل الوحيد لاستمرار أكبر عدد ممكن من الطرازات التابعة للعلامة التجارية، التجميع المحلى، كاشفاً عن وجود مساع لدى الشركة خلال الفترة المقبلة، لتجميع إحدى الطرازات التابعة لإحدى العلامات التجارية الصينية لاستمرار قدرتها على التواجد بأسعار منافسة.

وقال مصدر فى إحدى العلامات التجارية، إن الزيادات المستمرة فى أسعار السيارات التى شهدتها الأسواق منذ أغسطس الماضى، وحتى الآن تسببت فى إحداث حالة من الارتباك داخل شركات السيارات، عبر النظر فى سياستها الاستيرادية عبر تقليل الدفعات، أو وقف استيراد البعض، التى لا يلق قبولاً لدى العملاء.

وأشار إلى أن معظم الطرازات التى توقف بيعها منذ بداية العام الجارى، حتى الآن اتسم أداؤها العام الماضى بالتواضع، وبالتالى كان من الطبيعى وقف استيرادها مع حالة الركود التى اصابت المبيعات والتى انعكست على المبيعات الإجمالية للسوق بـ 50%.