«أميك»: 15% تراجعًا في مبيعات السيارات «الملاكي» بالسوق المحلية خلال 7 شهور

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن تراجع مبيعات السيارات «الملاكي» بنسبة 15%، لتصل إلى 101 ألفًا و514 مركبة خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالى، مقابل 118 ألفًا و915 سيارة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وتصدرت «نيسان» مبيعات السيارات في مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 13.8% مسجلة بيع 13.9 ألف مركبة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

وجاءت «سوزوكي» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 12.7% محققة بيع 12.9 ألف سيارة، تلتها «شيري» في المركز الثالث بحصة قدرها 12.5% بنحو 12.6 ألف مركبة.

وحصدت «MG» الصينية المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 8.4% مسجلة بيع 8.4 ألف وحدة، أعقبتها «تويوتا» في المركز الخامس بحصة 8.1% بنحو 8.2 ألف سيارة.

وحلت «هيونداي» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الملاكي» مسجلة حصة سوقية 7.9% بنحو 8 آلاف و20 مركبة، تلتها «كيا» في المركز السابع بحصة قدرها 6.7% بواقع 6.7 ألف وحدة.

وتمركزت «فيات» في المرتبة الثامنة بحصة سوقية 5.6% محققة بيع 5 آلاف و644 مركبة، تلتها «بيجو» في المركز التاسع بحصة قدرها 3.8% بنحو 3 آلاف و837 مركبة.

وظهرت «رينو» في المرتبة العاشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 3.3% محققة بيع 3 آلاف و351 سيارة خلال تلك الفترة.