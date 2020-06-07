«أميك»: 12% ارتفاعًا في مبيعات السيارات الرياضية «SUV» خلال 4 شهور (جراف)

لتصل إلى 8 آلاف و559 مركبة

قفزت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» فى مصر بنسبة 12%، لتصل إلى 8 آلاف و559 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ7 آلاف و656 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

ورصدت “المال” السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى، استنادًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

اعتلت «هيونداي توسان» قمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV» في مصر، بعد تمكنها من بيع 1880 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى.

واحتل طراز «كيا سبورتاج» المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الرياضية الأكثر مبيعًا بإجمالى بيع 1629 وحدة، أعقبتها «ام جي ZS» في المركز الثالث محققة بيع 1125 وحدة.

حصدت «شيري تيجو» المرتبة الرابعة بعد أن تمكنت من بيع 1026 سيارة، تلتها «نيسان قشقاي» في المركز الخامس بواقع 853 وحدة.

وتمركز طراز «بيجو 3008» في المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» بعد تمكنها من بيع 720 مركبة، تبِعتها «ام جي RX5» في المركز السابع بإجمالي بيع 571 مركبة.

ظهرت «سيتروين C5» في المرتبة الثامنة بعد أن استطاعت بيع 529 سيارة، أعقبتها «رينو داستر» في المركز التاسع بإجمالي بيع 524 مركبة.

تمركزت «أوبل جراند لاند» في المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات سيارات الركوب الرياضية «SUV»، بعد أن حققت بيع 356 مركبة في السوق المحلية خلال الشهور الاربعة الأولى من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضي: