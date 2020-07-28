«أميك» : 115% نموًّا بمبيعات السيارات الصينية فى مصر خلال النصف الأول

رصدت “المال” تطور مبيعات السيارات الصينية المنشأ فى السوق المحلية، خلال النصف الأول من العام الحالى؛ استنادًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

سجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» ذات المنشأ الصيني، ارتفاعًا بنسبة 115%، لتصل إلى 10 آلاف و852 مركبة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ5 آلاف و57 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وحافظت «إم جي» على تصدرها بقائمة مبيعات السيارات الصينية فى مصر، وذلك بعد تمكنها من بيع 5 آلاف و84 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

وجاءت «شيري» في المرتبة الثانية بقائمة العلامات الصينية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب “الملاكي” مسجلة بيع 3468 ألف سيارة، أعقبتها “بي واي دي” في المركز الثالث بواقع 1753 ألف وحدة.

وحلّت العلامة الصينية «بريليانس» في المرتبة الرابعة، بعدما أن حققت بيع 227 سيارة، أعقبتها «زوتي» في المركز الخامس بواقع 140 مركبة.

وتمركزت «جيلي» في المرتبة السادسة بقائمة مبيعات سيارات الركوب “الملاكي” ذات المنشأ الصيني مسجلة 102 مركبة، تبعتها «بايك» في المركز السابع محققة بيع 42 مركبة، خلال النصف الأول من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي قائمة العلامات الصينية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب خلال أول 6 أشهر من 2020: