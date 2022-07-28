«أميك»: 11.5% تراجعًا في مبيعات السيارات خلال النصف الأول (جراف)

تراجعت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 11.5%، لتصل إلى 122 ألفًا و 318 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 138 ألفًا و311 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 8% لتسجل 92 ألفًا و621 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 101 ألفًا و 46 مركبة.

وهبطت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 23.3% إلى 9 آلاف و52 مركبة، مقابل 11 ألفًا و 806 شاحنة في نفس فترة المقارنة.

وانخفضت مبيعات قطاع «الشاحنات» بنسبة 19% لتصل إلى 20 ألفًا و645 وحدة، مقارنة بنحو 25 ألفًا و459 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات في مصر خلال النصف الأول من العام الحالى: