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«أميك»: 10.5% نموًا فى مبيعات السيارات الكورية بمصر خلال 2020 (جراف)

لتصل إلى 30 ألف مركبة
أحمد عوض 1:51 ص, الأثنين, 1 فبراير 21 1:51 ص, الأثنين, 1 فبراير 21

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سجلت مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر- نموًا- بنسبة 10.5% خلال العام الماضى، لتصل إلى 30 ألفًا و36 مركبة، مقابل 27 ألفًا و185 وحدة فى الفترة المقابلة من 2019.

وأظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، زيادة مبيعات العلامة الكورية “هيونداي” في السوق المصرية بنسبة 7.3% إلى 19 ألفًا و598 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 18 ألفًا و251 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

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كما ارتفعت مبيعات العلامة التجارية “كيا” فى مصر بنسبة بلغت 16.8% مسجلة بيع 10 آلاف و438 سيارة، مقارنة بنحو 8 آلاف و934 وحدة.

يذكر أن العلامتين التجاريتين «هيونداي، وكيا» المدرجان فقط ضمن التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات الكورية فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» فى السوق المحلية خلال العام الماضى:

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«هيونداي توسان» تتصدر مبيعات السيارات الكورية في مصر

اعتلت “كيا سبورتاج” صدارة مبيعات سيارات الركوب- ذات المنشأ الكوري- في مصر، بعد تمكنها من تسويق 7 آلاف و799 وحدة، فى السوق المحلية خلال العام الماضى

واحتل طراز “هيونداي توسان” المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الكورية الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بعد تمكنها من تسويق 6 آلاف و778 مركبة، تلتها “هيونداي إلنترا HD”- ذات النسخة المجمعة محليًا- في المركز الثالث بواقع 4755 مركبة.

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وجاءت “هيونداي إلنترا CN7” فى المرتبة الرابعة مسجلة بيع 2928 وحدة خلال تلك الفترة، أعقبتها “كيا جراند سيراتو” في المركز الخامس بواقع 2111 مركبة.

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بقلم أحمد عوض

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