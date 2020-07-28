«أميك»: 10% نموًا في مبيعات سيارات الركوب خلال يونيو (جراف)

سجلت مبيعات سيارات الركوب “الملاكي” نموًا فى مصر بنسبة 10% لتصل إلى 11 ألفًا و217 مركبة خلال يونيو الماضي، مقارنة 10 آلاف و157 وحدة، في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات سيارات الركوب ارتفاعًا بنسبة 21% لتسجل 62 ألفًا و171 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 51 ألفًا و311 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب «أميك» قفزت مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًا بنسبة 11.3% لتصل إلى 16 ألفًا و829 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي، مقارنة بـ18 ألفًا و983 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

كما ارتفعت مبيعات سيارات الركوب المستوردة بنسبة 40.3% لتصل إلى 45 ألفًا و342 سيارة في الفترة المذكورة، مقارنة بـ32 ألفًا و328 وحدة في نفس فترة المقارنة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات سيارات الركوب “الملاكي” خلال يونيو من عامى 2019 و2020:

«تويوتا» تتصدر مبيعات سيارات الركوب النصف الأول

حافظت العلامة التجارية “تويوتا” على تمركزها فى قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب “الملاكي” بعدما أن استحوذت على حصة سوقية 11.8% مسجلة بيع 7319 ألف مركبة في السوق المحلية، خلال النصف الأول من العام الحالى.

حافظت “هيونداي” على تمركزها في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا، مستحوذة على حصة سوقية 11% بإجمالى بيع 6818 سيارة.

حصدت “نيسان” المرتبة الثانية بعدما أن اقتنصت حصة سوقية 10.2% مسجلة بيع 6365 وحدة، أعقبتها “رينو” في المركز الثالث بحصة بلغت 9.6% محققة بيع 5964 سيارة.

وجاءت العلامة الصينية “فيات” في المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا مستحوذة على حصة سوقية 8.3% مسجلة بيع 5191 مركبة، تلتها “ام جي” في المركز الخامس بحصة بلغت 8.2% مسجلة بيع 5084 سيارة.

وصعدت “شيفروليه” للمرتبة السادسة بحصة سوقية 6% محققة بيع 3755 وحدة، تبعتها “كيا” في المركز السابع بحصة بلغت 5.6% بإجمالي بيع 3470 مركبة.

تراجعت “شيري” فى المرتبة الثامنة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا مستحوذة على حصة سوقية 5.6% بواقع 3468 مركبة، أعقبتها “أوبل” في المركز التاسع بحصة بلغت 5.5% بإجمالي بيع 3410 وحدات.

تمركزت “بيجو” في المرتبة العاشرة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لسيارات الركوب بعد أن اقتنصت حصة 4.4% مسجلة بيع 2747 مركبة، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وجاءت “سيتروين” في المرتبة الحادية عشر بعد أن استحوذت على حصة سوقية 3.2% بعد أن حققت بيع 1971 وحدة، أعقبتها “بي واي دي” في المركز الثاني عشر بحصة 2.8% بإجمالى بيع 1753 وحدة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

واستحوذت باقي الماركات الأخرى على حصة سوقية 7.8% مسجلة بيع 4856 سيارة، من إجمالي مبيعات سيارات الركوب خلال 6 أشهور الأولى من العام الحالي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ قائمة العلامات التجارية الأكثر لسيارات الركوب مبيعًا في مصر خلال النصف الأول من العام الحالى: