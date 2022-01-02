«أميك» يكشف عن مبيعات سيارات «تويوتا بيلتا» خلال نوفمبر

بعد طرحها رسميًا في السوق المحلية

بلغ إجمالى مبيعات سيارات «تويوتا بيلتا» في مصر نحو 370 مركبة خلال شهر نوفمبر الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

يذكر أن شركة «تويوتا إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا» في مصر، كانت قد طرحت طراز «تويوتا بيلتا» رسميًا لأول مرة داخل السوق المحلية خلال شهر نوفمبر الماضى.

ينتمي طراز «بيلتا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

بحسب «أميك»، استحوذت العلامة التجارية «تويوتا» على حصة سوقية 7% من إجمالى مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» في مصر ، بعدما تمكنت من بيع 1310 مركبة خلال شهر نوفمبر الماضى.