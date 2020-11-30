سيــارات

«أميك» يكشف عن إجمالي مبيعات «إم جي HS» في مصر خلال أكتوبر

حققت بيع 251 مركبة
أحمد عوض 10:34 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 10:34 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن إجمالى مبيعات سيارات «إم جي HS»، التى بلغت 251 مركبة فى السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الماضى.

واقتنصت «إم جي HS» المرتبة الثانية بقائمة مبيعات السيارات الرياضية “الكروس أوفر” مسجلة حصة سوقية 22.8% بعد تمكنها من تسويق 251 سيارة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 1100 وحدة خلال الشهر الماضى.

وتعتمد «إم جي HS» على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

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الأبعاد الخارجية

الطول4574 مم
العرض1876 مم
الارتفاع1685 مم
سعة الشنطة الخلفية463 لتر
إم جي HS

إم جي HS

دعمت طرازات «إم جي HS»- الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان ، ومنها “عدد 6 وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التحذير عند فتح الأبواب فى حال مرور السيارات بالقرب، ونظام التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية”.

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وزودت «MG HS» بمجموعة من أنظمة الفرامل المتعددة هي (ABS + EBD + CBC + TCS + VDC+ HAZ – HHC BDW + ARP + HDC).

وتحتوى «ام جي HS» على مجموعة التجهيزات والكماليات، ومنها “جنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح ليد أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية ومع إمكانية التشغيل أتوماتيكيًّا، ومصابيح ضباب خلفية، وخاصية طي وتسخين المرايات الجانبية كهربائيًّا، وإمكانية فتح الشنطة الخلفية أتوماتيكيًّا، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وفتحات شكمان مزوجة”.

ام جي HS

MG HS

تقدم «ام جي HS» ببعض التجهيزات الأخرى هى “مكيف هواء ثنائي التحكم مع وجود مخارج خلفية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، خاصية الدخول الذكي، وزر نظام القيادة الرياضية بعجلة القيادة، وساخانات فى المقاعد الأمامية، وشاشة وسائط 10.1 بوصة، وشاشة عدادات ذكية 12.3 بوصة، وخاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًّا، وفتحة سقف بانوراما، وغيرها.

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فيما تقدم سيارات “MG HS” الفئة الثانية بكل المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات، ومنها “فرش رياضي داخلي أحمر اللون، وشعار نادي ليفربول”.

MG HS
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بقلم أحمد عوض

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