«أميك» يكشف عن أكثر 10 سيارات مبيعًا بالسوق المحلية بالربع الأول (جراف)

رصدت “المال” سيارات الركوب الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي، استنادًا للاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

تصدرت «تويوتا كورولا» قمة مبيعات سيارات الركوب “الملاكي” بعد تمكنها من بيع 3839 مركبة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وصعدت “نيسان صني” للمرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في السوق المحلية بعد أن استطاعت بيع 2922 سيارة، تبعتها «فيات تيبو» في المركز الثالث بإجمالي بيع 2815 مركبة خلال تلك الفترة.

وجاءت «رينو لوجان» في المرتبة الرابعة بعد تمكنها من بيع وتسليم 2100 وحدة، تلتها «كيا سبورتاج» في المركز الخامس محققة بيع 1615 مركبة.

وصعدت “هيونداي توسان” للمرتبة السادسة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في السوق المحلية مسجلة بيع 1574 سيارة، تبعتها «هيونداي النترا HD» ذات النسخة المجمعة محليًا المركز السابعة بإجمالي بيع 1399 وحدة.

وحصدت «شيري اريزو 5» في المرتبة الثامنة بعد أن استطاعت بيع وتسليم 1330 مركبة، تلتها «بي واي دي F3» في المركز التاسعة مسجلة 1266 سيارة.

واحتلت «أوبل استرا» في المرتبة العاشرة بقائمة سيارات الركوب “الملاكي” الأكثر مبيعًا في السوق المحلية، التي حققت بيع 1229 وحدة خلال الربع الأول من الحالي.

وبحسب «أميك»، قفزت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 58% لتسجل 37 ألف وحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 23.4 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، قائمة أكثر سيارات الركوب مبيعًا في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي: