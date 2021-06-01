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«أميك»: يسجل بيع 58 سيارة «هيونداي i20» الجديدة خلال أبريل

بعد طرحها لأول مرة في السوق المحلية
المال - خاص 2:45 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 2:45 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن إجمالي مبيعات سيارات «هيونداي i20» الجديدة التى بلغت 58 مركبة في السوق المحلية خلال أبريل الماضي.

كانت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي” في مصر، طرحت سيارات «هيونداي i20» – عبر 4 فئات – داخل السوق المحلية، خلال أبريل.

هيونداي i20

مواصفات هيونداي i20

ينتمي طراز «هيونداي i20» لفئة السيارات الهاتشابك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 99 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وتقدم سيارات «هيوندي i20» موديل 2021 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني لفرامل، ونظام التوازن الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات، وخاصية توقف المركبة عند التصادم، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وجهاز تحذير للمسافات الخلفية».

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وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مانع لتشغيل المحرك، ومثبت سرعة، مرايا جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع وجود إشارات جانبية، ومقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، ومكيف هواء يدوي، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 3.8 بوصة، مدخل USB، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وبلوتوث، وشاجن خلفي، وغيرها.

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دعمت طرازات «هيونداي i20» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها “كاميرا خلفية، وعجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومكييف هواء أوتوماتيك، وإضاءة داخلية خافتة، ومفتاح ذكي،خاصية تشغيل إدارة المحرك عن بعد، و شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية أندوريد أوتو وآبل كار بلاي، و 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

وتحتوى سيارات «هيونداي i20» الفئة الثالثة على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك بعض الكماليات الإضافية ومنها «شبكة أمامية مطلاه باللون الأسود، وحليات خارجية من الكروم، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية بإضاءة LED، وغيرها».

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وزودت سيارات «هيونداى i20» الفئة الرابعة على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك بعض الكماليات الإضافية ومنها “وسائد هوائية جانبية، ومرآة ذاتية التعتيم، وجهاز تحذير للمسافات الأمامية، وجنوط رياضية 16 بوصة، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسوة من الجلد، وغيرها».

هيونداي i20

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