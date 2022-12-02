«أميك» يسجل بيع 40 سيارة «كيا كارينز» الجديدة خلال أكتوبر الماضي

كشف مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن بيع 40 سيارة من «كيا كارينز» الجديدة خلال شهر أكتوبر الماضى.

ويأتى الجيل الرابع من «كيا كارينز» بشكل جديد كليتًا عبر إدخال العديد من التعديلات فى التصميم الخارجى والداخلى، إضافة إلى تطويره ليصبح طرازًا من شريحة السيارات الرياضية «SUV» فئة الكروس أوفر المدمجة ذات الـ7 مقاعد، بديلًا عن الإصدار السابق الذى كان يتم تسويقه فئة «VAN».

كانت «كيا» العالمية قد أزاحت الستار عن الجيل الجديد من «كارينز» على الساحة العالمية فى أواخر العام الماضى.

فى سياق متصل، قال أحد الموزعين المعتمدين لـ«كيا» في تصريحات سابقة، إن الوكيل المحلى للعلامة الكورية قام منذ عدة أيام بتسليم أول حصة من طرازات الجيل الجديد من «كارينز» على أن يتم عرضه داخل صالات العرض والبدء فى تسويقه محليًا.

ومن المرتقب قيام شركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كيا»، بطرح الجيل الجديد من «كارينز» رسميًا في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وتتوافر «كيا كارينز» على الساحة العالمية عبر إصدارين -الأول- مزود بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سى سى ينتج قوة قدرها 113 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 144 نيوتن/ متر.

أما النسخة الثانية، مزودة بمحرك رباعى الإسطوانات، سعة 1400 سي سي “تيربو” ليخرج قوة 138 “حصان” مع عزم دوران 242 نيوتن/متر

وزود الجيل الجديد من «كارينز» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – نظام الثبات الإلكترونى – نظام الثبات على المنحدرات – مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن أمامية وخلفية، وغيرها».