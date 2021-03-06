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«أميك» يسجل بيع أول سيارة «إم جي RX8» في مصر (جراف)

خلال شهر يناير الماضى
أحمد عوض 7:43 م, السبت, 6 مارس 21 7:43 م, السبت, 6 مارس 21

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أظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، بيع أول سيارة من «إم جي RX8» فى السوق المحلية خلال شهر يناير الماضى.

وينتمي طراز «إم جي RX8» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 220 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 360 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 9.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4923 مم
العرض1930 مم
الارتفاع1842 مم
  • MG RX8
  • ام جي ار اكس 8

بحسب «أميك»، سجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» فى مصر – نموًا – بنسبة 71%، لتصل إلى 14.9 ألف مركبة خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بنحو 8.7 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من 2020.

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وتمركزت العلامة الصينية «إم جى» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» وذلك بعد تمكنها من زيادة حصتها السوقية إلى 12% بإجمالى بيع 1820 وحدة، من إجمالى المبيعات، خلال تلك الفترة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ إجمالي مبيعات العلامة الصينية «إم جي» فى مصر خلال شهر يناير الماضى:

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بقلم أحمد عوض

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