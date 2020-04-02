«أميك»: 62% نموًا فى مبيعات السيارات خلال يناير وفبراير

سجلت مبيعات السيارات بمختلف فئاتها نموا بنسبة %62، لتصل إلى 63.2 ألف وحدة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، فى السوق المحلية مقارنة مع 39 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

تأتى تلك الارتفاعات فى المبيعات فى الوقت الذى حصدت فيه السيارات التركية إعفاء كامل من الجمارك على خلفية اتفاقية الشراكة المصرية التركية بخلاف أن السوق شهد حالة من شبه التجمد فى أوائل العام الماضى لأسباب تتعلق بترقب المستهلكين خصومات الشركات بعد الزيرو جمرك الأوروبية، وكذا إطلاق حملات المقاطعة وعلى رأسها «خليها تصدى».

أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»- حصلت “المال” على نسخة منه- ارتفاع مبيعات المركبات المجمعة محليًا لتسجل 15.6 ألف وحدة، مقابل 11.3 ألف مركبة، كما صعدت مبيعات السيارات المستوردة لتصل إلى 20.6 ألف وحدة، مقابل 10.9 ألف مركبة.

بحسب “أميك”، قفزت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» بمعدل %69 لتسجل 25.3 ألف وحدة، مقارنة 14.9 ألف مركبة.

قفزت مبيعات الأتوبيسات لتسجل 5.1 ألف وحدة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 2230 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من 2019.

كما صعدت مبيعات الشاحنات بمعدل %10 مسجلة بيع 5.6 ألف مركبة، مقارنة بنحو 5.1 ألف شاحنة.

بحسب “أميك”، تصدرت «شيفروليه» قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع السيارات بمختلف فئاتها، مستحوذة على حصة سوقية %18.9 بعد تمكنها من بيع 6.8 ألف وحدة خلال تلك الفترة.

واحتلت تويوتا اليابانية المرتبة الثانية بعد أن اقتنصت حصة سوقية قدرها %11.9 مسجلة بيع 4.3 ألف مركبة.

وجاءت العلامة التجارية نيسان فى المرتبة الثالثة بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا بعد أن حصدت حصة سوقية %9.6 بإجمالى بيع 3.4 ألف مركبة.

حازت «هيونداى» المرتبة الرابعة بعد أن اقتنصت حصة سوقية %7.5 بإجمالى بيع 2.7 ألف وحدة، بينما حافظت «فيات» على تمركزها فى المرتبة الخامسة بحصة بلغت %6.6 محققة بيع 2.3 ألف سيارة.

احتدمت المنافسة بين كل من “رينو” و”كيا” على المرتبة السادسة، لتحسمها الأولى بفارق 12 مركبة مستحوذة على حصة قدرها %5.3 بإجمالى 1929 ألف وحدة.

فى المقابل، حلت “كيا” فى المرتبة السابعة بعد تمكنها من بيع 1917 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

ظهرت لأول مرة العلامة الصينية “ام جي” فى تقرير مجلس معلومات سوق السيارات لتحتل المرتبة الثامنة بحصة سوقية %5 مسجلة بيع 1804 سيارات.

عادت “أوبل” لتفصح عن حجم مبيعاتها مرة أخرى محتلة المرتبة التاسعة بعد استحواذها على حصة سوقية %4.4 بإجمالى بيع 1578 وحدة.

جاءت العلامة التجارية «شيرى» فى المرتبة العاشرة بعد أن حصدت حصة سوقية %4.1 محققة بيع 1467 سيارة، تبعتها «كينج لونج» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %4 مسجلة بيع 1447 مركبة.

حلت بيجو الفرنسية فى المرتبة الثانية عشر مستحوذة على حصة سوقية %3.5 بإجمالى بيع 1261 مركبة.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية %14 بإجمالى بيع 5 آلاف و64 وحدة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.