أميك: مبيعات السيارات لن تتجاوز 110 آلاف وحدة

توقع مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أن ينخفض إجمالى مبيعات السيارات عموماً، «نقل، وملاكى، وأتوبيسات»، بنسبة %50، خلال العام الحالى، مقارنة بمبيعات 2016.

وأكد خالد حسنى، المتحدث الرسمى لمجلس «إميك»، أن مبيعات السيارات من المرتقب أن تشهد تراجعاً حتى نهاية العام الحالى، متأثرة بعوامل منها التأثير الجانبى الناتج عن إعادة ضبط الحكومة لأسعار المواد البترولية، متوقعاً أن تنحسر مبيعات العام الجاري بين 100 إلى 110 ألف سيارة.

وأقرت الحكومة الخميس الماضي، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، ليرتفع سعر لتر البنزين 80، لنحو 3.65 جنيه مقابل 235 قرشًا، وبلغ 5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشاً، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه.

ووفق حسنى، فإن الأشهر المقبلة من العام تشهد حالة من الانخفاض للطلب على السيارات، بعد ارتفاع مصروفات التشغيل، حتى يتأقلم المستهلكون مع أسعار التشغيل الحالية.

وأضاف أن معدل الاحتياج للسيارات، يكون المتحكم الرئيسى فى قرارات المستهلكين خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى تشهد فيه السوق معدلات كبيرة فى الاحتياج، إلا أن الزيادات فى الأسعار تحول دون اقتنائهم سيارات، خلال التوقيت الحالى.