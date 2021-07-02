«أميك»: مبيعات السيارات الأوروبية في مصر تقفز 13% خلال 5 أشهر (جراف)

سجلت مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر نموًا بنسبة 13%، لتصل إلى 19 ألفًا و799 مركبة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 17 ألفًا و486 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

رصدت “المال” قائمة الطرازات الأوروبية الأكثر مبيعًا في مصر خلال تلك الفترة، استنادًا إلى البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وتصدرت “فيات تيبو” مبيعات سيارات الركوب ذات المنشـأ الأوروبي فى السوق المحلية، بإجمالي بيع 4880 مركبة، تبعتها «بيجو 3008» فى المركز الثاني بنحو 1812 وحدة.

وجاءت «بيجو 301» في المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من بيع 1540 سيارة، تبعتها «ستروين C5» فى المركز الرابع بواقع 1430 مركبة.

وحلت «أوبل جراند لاند» في المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر، مسجلة بيع 1114 سيارة، تلتها «لادا جرانتا» في المركز السادس 1095 مركبة.

وتمركزت «رينو داستر» في المرتبة السابعة، مسجلة نحو 895 مركبة، تلتها «بيجو 5008» فى المركز الثامن بإجمالى بيع 792 سيارة.

وحصدت «بيجو 508» المرتبة التاسعة بقائمة مبيعات السيارات الأوروبية المنشأ فى السوق المصرية، بإجمالي بيع 718 مركبة، تبعتها «ستروين سي إليزيه» فى المركز العاشر بواقع 697 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلى التالي؛ ترتيب السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي: